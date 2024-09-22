Bakanlık tarafından 15 firmaya ''Türkiye Çevre Etiketi'' verildi

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Çevre Etiketi" ile çevre dostu markaların daha görünür olmasını sağladıklarını belirtti.

Bu etiketle ürünlerin üretimden tüketime her aşamada çevreye duyarlılığını tescillediklerini vurgulayan Kurum, şunları kaydetti:

"Şimdiye kadar 15 ayrı firmaya 572 ürünü için Türkiye Çevre Etiketi'ni kazandırdık ve firmaların uluslararası pazarlarda da prestijinin artmasını sağladık. Daha yaşanabilir bir dünya ve temiz bir gelecek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

