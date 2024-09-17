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Bakanlık tarafından oluşturulan Bilim Kurulu üyeleri, İzmir Körfezi'nde incelemelerde bulundu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, İzmir Körfezi'ndeki kirliliği mercek altına almak amacıyla oluşturulan Bilim Kurulu üyeleri, körfezde ve Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi'nde incelemelerde bulundu.

AA17 Eylül 2024 Salı 16:56 - Güncelleme:
Bakanlık tarafından oluşturulan Bilim Kurulu üyeleri, İzmir Körfezi'nde incelemelerde bulundu
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank'ın başkanlığında İzmir İktisat Kongresi binasında düzenlenen toplantının ardından, "Deniz Alanlarının Değerlendirilmesi ve Ekosistemin İyileştirilmesi Çalışma Grubu"ndaki üyeler, İzmir Körfezi'ne açılarak inceleme yaptı.

ÇALIŞMALAR YARIN DA SÜRECEK

"İklim Değişikliği ve Doğa Temelli Çözümler Çalışma Grubu" ve "Atık Su Altyapısı ve Dereler Çalışma Grubu" üyeleri ise Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi ile körfeze dökülen derelerin çevresinde çalışma gerçekleştirdi.

İzmir Körfezi Bilim Kurulu, çalışmalarını yarın da sürdürecek.

  • izmir körfezi
  • balık
  • Çevre
  • Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlığı

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