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Bakanlık tarımla ilgilenen gençler için özel program hayata geçiriyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, tarım alanında girişimcilik ve inovasyonu desteklemek amacıyla 'Fikirden Hasada: Gençler İçin Tarımda Girişimcilik ve İnovasyon Programı'nı hayata geçiriyor.

AA18 Mart 2025 Salı 13:31 - Güncelleme:
Bakanlık tarımla ilgilenen gençler için özel program hayata geçiriyor
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, program kapsamında gençlerin tarım alanındaki projelerini fikir aşamasından hasat aşamasına kadar uygulamalarına imkan sağlanacak.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek program, tarım teknolojileri, sürdürülebilir tarım ve kırsal kalkınma gibi alanlarda yenilikçi fikirlere sahip 18-30 yaş arasındaki girişimci adaylarına açık olacak.

Katılımcılar, akıllı tarım teknolojileri, sürdürülebilir tarım teknikleri, iş modeli geliştirme, pazarlama stratejileri ve finansal yönetim gibi alanlarda teorik ve pratik eğitimler alacak.

Program kapsamında çevrimiçi dersler, yüz yüze seminerler, uygulamalı atölye çalışmaları, tarımsal işletmelere teknik inceleme gezileri ve başarılı tarım girişimcileri ile deneyim paylaşım etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Bakanlık, gençlerin sadece eğitim almalarını değil, aynı zamanda sektör uzmanları, mentorlar ve diğer katılımcılarla etkili bir iş ağı oluşturmalarını da destekleyecek.

Programa başvurular, 23 Mart'a kadar "genclikhizmetleri.gov.tr" adresinden kabul edilecek ve sonuçlar 30 Nisan'da duyurulacak.

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