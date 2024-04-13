Bakan Tunç, bir kişinin hayatını kaybettiği Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde faaliyet gösteren Sarısu-Tünektepe teleferik hattındaki kazaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kazayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirten Tunç, olayın nedeni ve sorumlularının tespiti için bir Cumhuriyet Başsavcıvekili ve bir Cumhuriyet Savcısının koordinasyonunda, 2 iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, 2 makine uzmanı ve bir elektrik uzmanı bilirkişisinden oluşan heyetin olay yeri inceleme ve keşif çalışması yaptığını aktardı.

Tunç, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bilirkişi heyetinin hazırladığı ön raporda olayın teleferiğin taşıyıcı direklerinin bağlantı noktalarında yer alan bağlantı elemanlarının yetersiz olması/korozyona uğraması ve taşıyıcı direklerde yer alan makara sistemlerinin hasarlı olması nedenleriyle taşıyıcı direğin bağlantı noktasından kırıldığı değerlendirilmektedir. İlgili işletmenin acil eylem ve tahliye planının mevcut olmadığı tespit edilmiş, bahsi geçen teleferik hattını işleten firma ile yine teleferik hattının bakım ve onarımından sorumlu firmanın sorumlu ve çalışanlarının da aralarında yer aldığı 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir."