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Bakanlık TikTok'ta uygunsuz şekilde hediye ve bağış toplayan kişi hakkında harekete geçti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, TikTok'ta uygunsuz görüntülerle hediye ve bağış toplayan kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

27 Kasım 2023 Pazartesi 14:00 - Güncelleme:
Bakanlık TikTok'ta uygunsuz şekilde hediye ve bağış toplayan kişi hakkında harekete geçti
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir TikTok kullanıcısının uygunsuz görüntülerle hediye ve bağış toplaması haberlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan bir TikTok kullanıcısının uygunsuz görüntülerle hediye ve bağış toplaması haberleriyle ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Haberlere konu olan sosyal medya kullanıcısı tarafından yapılan paylaşımlarda; çocukların psikososyal gelişimini olumsuz yönde etkileyecek, çocukların ihmal ve istismarı ile kadınlara yönelik hakaret içerikli, küçük düşürücü, kişi onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte görsellere yer veren görüntülerin yer aldığı anlaşılmıştır. Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzce bahsi geçen içeriğin kaldırılması, erişimin engellenmesi talebinde ve şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur." denildi.

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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