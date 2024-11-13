Bakanlık ve belediye körfez için seferber oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ortaklığında 2 Mayıs 2023'de hayata geçirilen "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi" doğrultusunda İzmit Körfezi'nde dip çamuru temizliği yapılıyor.

Çalışmaların hız kesmeden sürdüğü projede 1. etap yıl sonunda tamamlanacak. 1. etap çalışmaları kapsamında şimdiye dek İzmit Körfezi'ndeki 92 hektarlık alandan toplamda 1 milyon metreküp çamur çıkarılırken, 3 etaplı projenin sonunda 468 hektarlık alandan toplamda 3,8 milyon metreküp çamur bertaraf edilecek.

Çalışmalarına başlanan 2. etap kapsamında ise 165 hektarlık alanda 1 milyon 100 bin metreküp çamurun temizlenmesi hedefleniyor. 2026 yılı sonunda tamamlanması planlanan 2. etap temizlik çalışmalarının ardından 3. etap çalışmaları başlayacak. Projenin tamamlanmasının ardından İzmit Körfezi'nin zamanla temiz bir akvaryum görünümüne kavuşması bekleniyor.