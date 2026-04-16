İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Nisan 2026 Perşembe / 29 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,7656
  • EURO
    52,8704
  • ALTIN
    6923.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakanlık yaraları sarmak için sahada! Maraş'taki okul saldırısına özel ekip
Güncel

Bakanlık yaraları sarmak için sahada! Maraş'taki okul saldırısına özel ekip

Kahramanmaraş'ta bir okulda yaşanan silahlı saldırının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Bakan Göktaş'ın talimatıyla bölgeye gönderilen uzman ekipler, saldırıdan etkilenen çocuk ve ailelere birebir psikososyal destek sağlamaya başladı.

AA16 Nisan 2026 Perşembe 10:36 - Güncelleme:
Bakanlık yaraları sarmak için sahada! Maraş'taki okul saldırısına özel ekip
ABONE OL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ta bir okulda gerçekleşen silahlı saldırının ardından uzman personelden oluşan ekiplerin sahaya yönlendirildiği, saldırıdan etkilenen çocuklar ve aileleriyle birebir görüşmeler gerçekleştirilmeye başlandığı belirtildi.

Açıklamada, ekiplerin ailelere psikososyal destek sunmasının yanı sıra sosyal hizmet ihtiyaçlarını da tespit ettiği, gerekli yönlendirmelerin titizlikle yapıldığı ifade edildi.

Türkiye genelinde okul çevrelerine güvenlik kalkanı

Bakanlık, son günlerde artış gösteren benzer saldırı olaylarına ilişkin de kapsamlı bir araştırma başlatıldığını duyurdu.

Bu kapsamda, olayların nedenleri, risk faktörleri ve önleyici mekanizmaların güçlendirilmesine yönelik analizlerin yapılacağı kaydedildi.

Ankara'da "okul güvenliği" zirvesi! İki bakanlık birden düğmeye bastı

- "ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİ HER KOŞULDA ÖNCELİK"

Bakanlığın yürüttüğü Sosyal Risk Haritaları çalışmalarının bu süreçte önemli bir veri kaynağı olacağı belirtildi.

Bu kapsamda hane düzeyinde sosyal, ekonomik ve psikososyal göstergelerin analiz edilmesiyle oluşturulan risk haritalarının, benzer olayların erken tespiti ve önleyici hizmetlerin güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Açıklamada, çocukların güvenliğinin her koşulda öncelik olduğu vurgulanarak, "Ailelerimizin yanında olmaya, çocuklarımızın sağlıklı ve güvenli ortamlarda büyümesi için tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Sakarya'da korku dolu saatler: Film gibi çatışma anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.