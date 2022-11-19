Bakanlık yasa dışı göçün bilançosunu açıkladı

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşıma göre, yurt genelinde son bir haftada 1853'ü Afganistan, 165'i Pakistan uyruklu toplam 4 bin 776 düzensiz göçmen yakalandı.

Yasa dışı yollarla ülkeye girdikleri tespit edilip yakalanan 1390'ı Afganistan, 426'sı Pakistan uyruklu toplam 2 bin 597 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında, 1 Ocak-17 Kasım tarihlerinde ülkelerine geri gönderilen düzensiz göçmen sayısı 58 bin 568'i Afganistan, 11 bin 622'si Pakistan olmak üzere 104 bin 272'ye ulaştı. 18 bin 135 yabancının sınır dışı işlemi ise sürüyor.

Sınırda alınan güvenlik tedbirleri sayesinde son bir haftada ülkeye yasa dışı yollardan girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı 3 bin 214 olarak kayıtlara geçti. Yılbaşından 17 Kasım'a kadar ülkeye girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı da 251 bin 941 oldu.

Geri gönderme merkezlerinde ise 5 bin 38'i Afganistan, 3 bin 890'ı Pakistan olmak üzere 18 bin 135 düzensiz göçmen bulunuyor.