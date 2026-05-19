İSTANBUL 25°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Mayıs 2026 Salı / 3 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,5843
  • EURO
    53,0045
  • ALTIN
    6653.37
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakanlıklar temizledi, ABB kirletti! 2 kat ceza kesildi
Güncel

Bakanlıklar temizledi, ABB kirletti! 2 kat ceza kesildi

Geçen yıllarda kirlilik ve kötü kokuyla gündeme gelen ve iki bakanlığın ortak çalışmasıyla nefes alan Mogan Gölü'ne atık su deşarj eden Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ceza kesildi. Gölün Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde olması nedeniyle 2 katı yaptırım uygulandı.

AA19 Mayıs 2026 Salı 11:46 - Güncelleme:
Bakanlıklar temizledi, ABB kirletti! 2 kat ceza kesildi
ABONE OL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Özel Çevre Koruma bölgesi sınırları içindeki Mogan Gölü'ne yağmur suyu hattı aracılığıyla atık su deşarj ettiği belirlenen Ankara Büyükşehir Belediyesine 1 milyon 678 bin lira ceza uyguladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, gelen ihbarı değerlendiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı Mogan Parkı'nın tenis kortlarının yanındaki yağmur suyu hattı aracılığıyla Mogan Gölü'ne atık su deşarjının yapıldığını tespit etti.

İnceleme sonucu Gölbaşı İlçesi Hacılar Mahallesi'nde köprü yapımı sırasında oluşan atık suların arıtılmadan yağmur suyu hattına bağlanıp Mogan Gölüne deşarj edildiği belirlendi.

Gölün Özel Çevre Koruma Bölgesi olması nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesine 2 katı yaptırım uygulanarak 1 milyon 678 bin lira idari ceza verildi. Sorumlular hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Öte yandan geçen yıllarda kirlilik ve kötü kokuyla gündeme gelen Mogan Gölü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yürüttüğü "Mogan Gölü Dip Çamuru Temizleme Projesi" ile nefes aldı. Gölden 3 milyon 500 bin metreküp dip çamuru çıkarıldı.

Bakanlık ekipleri, Özel Çevre Koruma bölgesi sınırları içindeki göle yönelik denetimlerini sürdürüyor.

ÖNERİLEN VİDEO

İETT otobüsüne inşaat demiri ok gibi saplandı: Kadın yolcu yaralandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.