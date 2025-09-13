İSTANBUL 28°C / 20°C
Güncel

Bakanlıklar ve kurumlara yeni isimler: Atamalar ve görev değişimleri Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

13 Eylül 2025 Cumartesi 00:31
Bakanlıklar ve kurumlara yeni isimler: Atamalar ve görev değişimleri Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte, Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı Mardin İl Müdürü Muzaffer Akçam görevden alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda açık bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcılığına Ömer Şahin atandı. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nda açık bulunan Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü'ne aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Mürsel Baki atandı.

Karar ile birlikte Yüksek Hakem Kurulu asıl üyeliğine Uğur Kızılca asıl üye olarak, Mevlüt Sadi Su ve Alaaddin Coşkun ise yedek üye olarak atandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda açık bulunan vergi başmüfettişliğine Ahmet Gezgin atandı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan 4. Bölge Müdürlüğüne Hasan Arı getirildi. Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne Sivas Bölge Müdürlüğü'ne Murat Görür atandı.

