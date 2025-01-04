İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ocak 2025 Cumartesi / 5 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,3918
  • EURO
    36,5136
  • ALTIN
    3000.8
  • BIST100
    10075.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Bakanlıklardan ''influencer''lara ikinci eğitim

Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Reklam Özdenetim Kurulu işbirliğiyle hazırlanan Sorumlu Sosyal Medya Etkileyicileri Eğitim Programı'nın ikincisi 9 Ocak Perşembe günü İstanbul'da yapılacak.

AA4 Ocak 2025 Cumartesi 12:35 - Güncelleme:
Bakanlıklardan ''influencer''lara ikinci eğitim
ABONE OL

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, söz konusu program, sosyal medya etkileyicilerinin (influencer) faaliyetlerini yasal mevzuat çerçevesinde sürdürmeleri amacıyla Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ve Reklam Özdentim Kurulu işbirliğiyle hazırlandı.

Programla, Ticaret Bakanlığı, sosyal medya etkileyicilerine, tüketici haklarına ve sosyal medya reklamlarına ilişkin yasal düzenlemeler, paylaşımlarda dikkat edilmesi gereken hususlar, Reklam Kurulu yapısı, işleyişi ve kararları hakkında detaylı eğitim veriyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı sosyal medya faaliyetlerinde vergilendirme ve yasal yükümlülükler hakkında, Reklam Özdenetim Kurulu ise pazarlama iletişiminin temel etik ve yasal kuralları, sorumlu reklamcılık ilkeleri, telif hakları ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin katılımcıları bilgilendiriyor.

Programın ilk aşaması 25 Kasım 2024'te Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının İstanbul'daki hizmet binasında gerçekleştirilmişti. Tüm gün süren eğitimi 70 sosyal medya etkileyicisi başarıyla tamamlayarak katılım belgesi almıştı. Eğitime katılan kişilerin listesi ayrıca Reklam Özdenetim Kurulunun internet sitesinde paylaşılmıştı.

Söz konusu eğitim, katılımcılara, yasal, etik ve sorumlu pazarlama iletişimi değerlerini destekleyen sosyal medya etkileyicilerinin markaların gözünde de kendilerini farklı kılınabilme olanağı sağlıyor.

- 100 BİNDEN FAZLA TAKİPÇİSİ OLANLAR KATILABİLİYOR

Söz konusu eğitim programının ikincisi 9 Ocak Perşembe günü Vergi Denetim Kurulunun Ataşehir Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek.

Bu yılın sonuna kadar 2 ayda bir düzenlenmesi planlanan programa, 100 bin ve üstü takipçisi olan sosyal medya etkileyicileri katılabilecek.

Eğitim programıyla reklam veren firmalarla çalışan sosyal medya etkileyicilerinin daha şeffaf, güvenilir ve etik bir reklam anlayışını benimsemesi amaçlanıyor. Programa ilişkin detaylara "smeegitimi.com" adresinden ulaşılabiliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.