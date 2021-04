Bakanlıklardan tam kapanmada 'kreş' açıklaması

29 Nisan 2021 Perşembe 14:30 - Güncelleme: 29 Nisan 2021 Perşembe 15:52

Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilin sağlık müdürlüğüne 'Covid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler' konulu genelge gönderildi. Koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetmek ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda bugün saat 19.00'dan başlanarak, 17 Mayıs günü saat 05.00'e kadar 'tam kapanma' kararı alındığı anımsatıldı. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü'nce asgari personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 ve 11 Mayıs'ta tam gün, 12 Mayıs Çarşamba günü ise yarım gün idari izinli sayılmalarının uygun görüldüğü kaydedildi.

KREŞLER AÇIK TUTULACAK

Bu çerçevede özellikle taşra teşkilatından gelen yoğun talepler üzerine uygulamada oluşabilecek tereddütleri gidermek, talep konusu iş ve işlemlere yönelik bazı kararların alındığı kaydedildi. Buna göre, esnek çalışma yöntemine, sağlık hizmet sunumunu da aksatmayacak şekilde yetkilendirilmiş olan tüm idarecilerce riayet edilerek 'tam kapanma' döneminde de uygulama yapılabilmesi için çaba gösterilecek. Sağlık tesislerinde bulunan kreşler, çalışanların mağduriyet yaşamaması için pandemi tedbirlerine azami dikkat edilerek açık tutulacak. Sağlık çalışanlarının çocuklarına hizmet veren bakıcıların muafiyeti başta olmak üzere pandemi ile mücadele kapsamındaki iş ve işlemlerle ilgili olarak il hıfzıssıhha kurullarına karar veya kararlar almak üzere teklifte bulunulacak.

İZİN KULLANMAK İSTEYEN PERSONELE KOLAYLIK

Çalışan eşlerin her ikisinin de bakanlık personeli olması halinde, kamu sağlık hizmetinin sürdürülebilirliğine yönelik gerekli tedbirlerin alınması kaydıyla okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan çalışanların çalışma saatlerinin aynı döneme denk gelmeyecek şekilde düzenlenmesine azami gayret edilecek. 'Tam kapanma' döneminde her ikisi de çalışan çocuklu eşlerin, olası olumsuzlukların yaşanmaması için aynı anda nöbete getirilmemesi için kurum amirlerince gerekli hassasiyet gösterilecek ve her türlü tedbir alınacak. Bu süreçte belirtilen sebeplerle yıllık izin kullanmak isteyen personele imkanların elvermesi halinde kolaylık sağlanacak.

Ayrıca Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü'nce yayımlanan yazı çerçevesinde, idari izinli sayılan tüm bakanlık çalışanlarına yönelik olarak geçmiş dönemlerdeki idari izin günlerinde yapılmış mutat uygulamalara riayet edilecek.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞINA BAĞLI KREŞLER, KISITLAMADAN MUAF OLANLARIN ÇOCUKLARI İÇİN AÇIK OLACAK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan tam kapanma kararının ardından, bu dönemde çalışmaya devam etmek durumunda olan ailelerin taleplerini göz önünde bulundurarak, özel kreşler, gündüz bakım evleri ve çocuk kulüplerinin faaliyetlerini değerlendirdi.

Bakan Yanık, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığının 26 Nisan tarihli genelgesi kapsamında, zorunlu kamu hizmetlerini sürdürenlerden üretim, güvenlik, sağlık ve sosyal hizmet gibi bazı çalışma alanlarına muafiyet sağlandığını anımsattı.

Yanık, "Bu doğrultuda Bakanlığımız tarafından izni verilen ve denetlenen özel kreş ve gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinin tam kapanma döneminde, sadece kısıtlamalardan muaf olanların çocuklarının bakım ve gözetim ihtiyaçlarının güvenli bir ortamda sağlanabilmesi amacıyla faaliyetlerinin devamına karar verildi." ifadesini kullandı.

- VALİLİKLERCE KURULUŞLARLA İLGİLİ YEREL DÜZEYDE KARARLAR ALINABİLECEK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, ayrıca, valiliklere daha önce verilen yetki doğrultusunda, bu kuruluşlarla ilgili yerel düzeyde kararlar alınabileceğini de kaydetti.

Derya Yanık, tam kapanma döneminde faaliyetlerine devam edecek 2 bin 310 özel kreş ve gündüz bakımevi ile özel çocuk kulüplerinde Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde belirtilen önlemler ile Bakanlık tarafından daha önce yayımlanan Kovid-19 tedbirlerinin uygulanmasına devam edileceğini vurguladı.