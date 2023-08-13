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Bakanlıkların çalışması sonuç verdi! 8 bin yıllık miras özüne kavuştu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Mogan Gölü'nün dip çamurunun temizlenmesinin ardından yeniden canlıların yaşam merkezi olduğunu bildirdi. TÜBİTAK desteğiyle yürütülen 'Mogan ve Eymir Göllerinin Paleoklimatolojik ve Kökensel İncelemesi' adlı projeyle iki gölün geçmişinin 8 bin yıl öncesine dayandığını ortaya çıkmıştı.

AA13 Ağustos 2023 Pazar 14:37 - Güncelleme:
Bakanlıkların çalışması sonuç verdi! 8 bin yıllık miras özüne kavuştu
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Mogan Gölü Dip Çamuru Temizleme Projesi'ne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca 2016 yılında başlandığını belirtti.

Proje kapsamında Mogan Gölü'nden 3 milyon 500 bin metreküp dip çamuru çıkarıldığını vurgulayan Özhaseki, şunları kaydetti:

"İki etaptan oluşan dip çamuru temizleme çalışmalarıyla canlı florası korunurken, gölün etrafında da çevre düzenlemesi gerçekleştirildi. Temizlenerek eski güzelliğine kavuşan Mogan Gölü, su canlıları ve kuşların yaşam alanı olmaya devam ederken vatandaşlarımız için de keyifli vakit geçirebilecekleri bir sosyal yaşam alanı oldu."

"ESKİDEN SAZLIK DAHA ÇOKTU VE KOKUYORDU"

Mogan Gölü'nün çamurunun temizlenmesi ve çevre düzenlemesinin yapılması vatandaşları da mutlu etti.

Bölgede kurulan çocuk oyun alanları, dinlenme alanları, yürüyüş ve bisiklet yollarında keyifli vakit geçirdiklerini belirten vatandaşlar, "Eski halinde sazlık daha çoktu ve kokusu vardı. Ama şimdi mola veriyoruz, yemeğimizi yiyoruz, çocuğumuzu gezdiriyoruz. Yürüyüş ve bisiklet alanları çok güzel. Yurt dışından bir fark göremiyorum. Çok temiz ve ferahlatıcı bir yer." ifadelerini kullandı.

GEÇMİŞİ 8 BİN YIL ÖNCEYE DAYANIYOR

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) desteğiyle yürütülen "Mogan ve Eymir Göllerinin Paleoklimatolojik ve Kökensel İncelemesi" adlı proje kapsamında yapılan çalışmalar, Ankara için önemli iki gölün geçmişinin 8 bin yıl öncesine dayandığını ortaya koydu.

  • Mogan Gölü dip çamuru
  • Çevre temizliği
  • Canlı yaşam

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