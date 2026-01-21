İSTANBUL 9°C / 6°C
Güncel

Bakanlık'tan 14 ile ''sarı alarm'': Şemsiye almadan dışarıya çıkmayın

İçişleri Bakanlığı, yarın etkili olması beklenen yağış nedeniyle Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in doğusu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan toplam 14 il için 'sarı' kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.

AA21 Ocak 2026 Çarşamba 15:56 - Güncelleme:
Bakanlık'tan 14 ile ''sarı alarm'': Şemsiye almadan dışarıya çıkmayın
Bakanlığın NSosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler doğrultusunda 14 ilin "sarı" kodla işaretlendiği Türkiye haritası paylaşıldı.

KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Paylaşımda, yarın Kıyı Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, sabah saatlerinden itibaren bölgenin kuzeyinden başlamak üzere İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri ile Manisa'nın batı, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

BATI AKDENİZ'DE RÜZGAR

Batı Akdeniz'de görülecek yağışın, kuvvetli güneyli rüzgarla Antalya geneli ile Isparta'nın güney, Burdur'un doğu çevrelerinde kuvvetli, Antalya merkezi ile batı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olmasının öngörüldüğü kaydedildi.

KAR YAĞIŞI

Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'da görülecek kar yağışının Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güney, Osmaniye'nin doğu ve Şanlıurfa'nın batısında da kuvvetli olacağının tahmin edildiği aktarıldı.

Vatandaşlardan ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ile kar yağışı görülecek yerlerde buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

