Bakanlıktan 1915 Çanakkale Köprüsü iddialarına cevap

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ilişkin iddialarına cevap verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu projesinin siyasete alet edilerek yoğun bir saldırıyla karşı karşıya olduğunun hayretle izlendiği belirtildi. Bir muhalefet partisinin veya liderinin yapılacak bir yatırımın ülke için uygun olmadığını düşünülebileceği, ancak bunu yaparken akla ve vicdana dayanmasının beklendiği belirtilen açıklamada, "Halkımızın genelinin eşsiz iradesi ve vefa duygusuyla bu esere sahip çıktığını gururla görüyoruz. Öte yandan, milletimize kazandırdığımız bu dev eseri değil yapmak, hayal bile edemeyenlerin bu büyük çalışmamızı itibarsızlaştırmak için saldıranları da ibretle ve hayretle izliyoruz. Bu saldırılar bizim için çok sık karşılaştığımız bir davranışın tekrarından öteye gitmiyor. 'Muhalefet etme vazifesini ülkesine, milletine ve devletine düşmanlık olarak sergilemek'. Bir muhalefet partisi ya da lideri, elbette ki yapılacak bir yatırımın ülke için uygun olmadığını düşünebilir, daha iyisini önerebilir. Bunu yaparken de akla, izana ve vicdana dayanması beklenir. Çünkü sözü ancak o zaman bir anlam kazanır. Yoksa bugün düştükleri durum gibi milletine, ülkesine, devletine düşman gibi algılanmaları kaçınılmazdır. Bu kişilerin anlamaları pek mümkün olmasa da önce Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) projeleri ile ilgili genel bilgileri, ardından 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu projemizi bir kez daha açıklamayı sorumluluğumuzun bir parçası olarak görüyoruz. Son 20 yılda ulaştırma sektöründe (havalimanları, limanlar ve bin 250 kilometre otoyol altyapısı) 37,5 milyar dolarlık KÖİ modeli ile yapıldı. Bu projelerle Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya 91 milyar dolar, üretime 193 milyar dolar (toplam 284 milyar dolar), istihdama yıllık 156 bin kişi olmak üzere güçlü bir ekonomik etki sağlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

"BU PROJELER SAYESİNDE YILLIK 1,865 MİLYAR DOLAR ZAMAN TASARRUFU SAĞLANMAKTADIR"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ayrıca bu projeler sayesinde yıllık 1,865 milyar dolar zaman tasarrufu, 1,1 milyar dolar yakıt tasarrufu, 5 milyon dolar çevre tasarrufu ile toplamda 2,97 milyar dolar tasarruf sağlanmaktadır. Görüldüğü gibi KÖİ projelerinin 'yatırım bedelleri' ile 'sağladıkları fayda' arasındaki fark incelendiğinde ekonomimiz, dolayısıyla milletimiz yararına son derece olumlu bir tablo ortaya çıkmaktadır. Gelelim 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu'na. Yüklenici firma ile yapılan sözleşmenin 5. maddesi, yapım ve işletme süresinin (toplam 16 yıl 6 ay 12 gün) hiçbir şekilde değişmeyeceğini açık ve net biçimde ifade etmektedir. Öte yandan projenin erken bitirilmesi durumunda ortaya çıkacak sürenin işletme süresine dahil edileceği de sözleşmede yer almaktadır. Sözleşmedeki bu hükümle yüklenicinin projeyi erken bitirmesi teşvik edilmesi sayesinde açılışın öngörülenden 1,5 yıl erkene alınması mümkün olmuş, böylece 622,5 milyon avro tasarruf sağlanmıştır. Yani, projenin erken bitirilmesiyle yükleniciye özel bir avantaj sağlandığı yalandır. Hong Kong ile Çin arasındaki çoğunluğu viyadüklerden oluşan köprü-tünel-viyadük sistemi şeklinde uzanan bir projenin 'köprünün kilometre maliyetinin 360 milyon dolar', 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ise bu maliyet '900 milyon dolar' denmiştir."

"1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NÜN MALİYETİ 1 MİLYAR 750 MİLYON AVRODUR"

Açıklamada 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kilometre maliyetinin 900 milyon dolar olduğu yalanlanarak, köprünün maliyetinin 1 milyar 750 milyon avro olduğu vurgulandı. Yüklenici firmalara rant sağlandığı iddialarının da gerçeği yansıtmadığı kaydedilen açıklamada şunlar belirtildi:

"Elmalar ile armutlar ancak böyle karşılaştırılabilirdi. Dünyanın en uzun asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün maliyeti 1 milyar 750 milyon avrodur. Uzunluğu ise 4,6 kilometredir. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kilometre maliyetinin 900 milyon dolar olduğu yalandır. Projemiz, 2 milyar 545 milyon avro yatırım tutarı ile tamamlanmıştır. Görevli şirket tarafından ödenen 'kamulaştırma bedeli', 'işletme ve ağır bakım maliyeti' ile 'finans maliyeti' de dahil olmak üzere toplam hesaplanan (yaklaşık maliyet nominal değerlerle) 4 milyar 329 milyon avro iken, görevli şirkete devletin taahhüt ettiği garanti bedeli ise 3 milyar 796 milyon (12 yıl sonrası için) avrodur. Bu bedel, işletme süresinin erken başlamasına rağmen yüzde 12 daha azdır. Yani, yüklenici firmalara rant sağlandığı yalandır. Öte yandan 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu ile yıllık toplam 415 milyon avro tasarruf edilecektir. Kırılımları şöyledir; zamandan 382 milyon avro, akaryakıt tüketiminden 31 milyon 300 bin avro, 3 bin 234 ağaca eş değer, karbon salınımındaki azalmayla, çevresel olarak 1 milyon 900 bin avro. Projemizle ülke ekonomimize etkileri kısaca şöyle olacaktır; üretime etkisi 5,362 milyar avro, GSYH'ye etkisi 2,442 milyar avro, istihdama yıllık etkisi 118 bin 209 kişi. 'Ecdada saygı, geleceğe armağan' niteliğindeki bu eserimiz, 'milli ekonomimizi', 'milli bağımsızlığımızı' korumadaki kararlılığımızın ve kalkınmanın tetikleyicisi olan altyapı yatırımlarımızı entegre biçimde artırmaya ve güçlendirmeye yönelik vizyonumuzun değerli bir parçasıdır."