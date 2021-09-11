Bakanlık'tan '11 Eylül Saldırılarına' kınama

DHA 11 Eylül 2021 Cumartesi 19:33 - Güncelleme: 11 Eylül 2021 Cumartesi 19:33

Bakanlıktan, 11 Eylül saldırılarının 20'nci yıl dönümü ve terörizmle mücadele hakkında yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "ABD'de meydana gelen 11 Eylül terör saldırılarının 20'nci yıl dönümünde bu acımasız terör saldırısını bir kez daha şiddetle kınıyor, saldırının mağdurlarının ve yakınlarının acılarını paylaşmaya devam ediyoruz. 11 Eylül saldırıları ve sonrasındaki küresel gelişmeler, terörizmle mücadelede terör örgütleri arasında ayrım yapmadan uluslararası iş birliğinin gerekliliğini ortaya koymuştur. Türkiye, bu çerçevede uluslararası toplumun diğer üyeleriyle iş birliği içinde terörle mücadeleyi sürdürmekte kararlıdır" denildi.