İSTANBUL 26°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Eylül 2021 Cumartesi / 4 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4566
  • EURO
    10,0451
  • ALTIN
    486.111
  • BIST100
    1438.72
Güncel

Bakanlık'tan '11 Eylül Saldırılarına' kınama

Dışişleri Bakanlığı'nca, 'ABD'de meydana gelen 11 Eylül terör saldırılarının 20'nci yıl dönümünde bu acımasız terör saldırısını bir kez daha şiddetle kınıyor, saldırının mağdurlarının ve yakınlarının acılarını paylaşmaya devam ediyoruz' açıklaması yapıldı.

DHA11 Eylül 2021 Cumartesi 19:33 - Güncelleme: 11 Eylül 2021 Cumartesi 19:33
ABONE OL

Bakanlıktan, 11 Eylül saldırılarının 20'nci yıl dönümü ve terörizmle mücadele hakkında yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "ABD'de meydana gelen 11 Eylül terör saldırılarının 20'nci yıl dönümünde bu acımasız terör saldırısını bir kez daha şiddetle kınıyor, saldırının mağdurlarının ve yakınlarının acılarını paylaşmaya devam ediyoruz. 11 Eylül saldırıları ve sonrasındaki küresel gelişmeler, terörizmle mücadelede terör örgütleri arasında ayrım yapmadan uluslararası iş birliğinin gerekliliğini ortaya koymuştur. Türkiye, bu çerçevede uluslararası toplumun diğer üyeleriyle iş birliği içinde terörle mücadeleyi sürdürmekte kararlıdır" denildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.