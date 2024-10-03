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Bakanlıktan 3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) kurucu belgesi olan Nahçıvan Anlaşması'nın 15. yıl dönümü dolayısıyla Türk dünyasının 3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü için mesaj yayımladı.

AA3 Ekim 2024 Perşembe 11:09 - Güncelleme:
Bakanlıktan 3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü açıklaması
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Dışişleri Bakanlığı, Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) kurucu belgesi olan Nahçıvan Anlaşması'nın 15. yıl dönümü vesilesiyle Türk dünyasının 3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü kutlayan mesaj yayımladı.

Bakanlık, kutlama mesajını X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamayla paylaştı.

Açıklamada, "Türk Devletleri Teşkilatının kurucu belgesi Nahçıvan Anlaşması'nın 15. yıl dönümü vesilesiyle tüm Türk dünyasının 3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü gururla kutluyoruz. Türk devletleri arasında 'Dilde, Fikirde, İşte Birlik' şiarının gerçekleştirilmesi için var gücümüzle çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

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