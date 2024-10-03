Bakanlıktan 3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) kurucu belgesi olan Nahçıvan Anlaşması'nın 15. yıl dönümü vesilesiyle Türk dünyasının 3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü kutlayan mesaj yayımladı.
Bakanlık, kutlama mesajını X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamayla paylaştı.
Açıklamada, "Türk Devletleri Teşkilatının kurucu belgesi Nahçıvan Anlaşması'nın 15. yıl dönümü vesilesiyle tüm Türk dünyasının 3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü gururla kutluyoruz. Türk devletleri arasında 'Dilde, Fikirde, İşte Birlik' şiarının gerçekleştirilmesi için var gücümüzle çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.
Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurucu belgesi Nahçıvan Anlaşması'nın 15. yıldönümü vesilesiyle tüm Türk Dünyası'nın 3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Gününü gururla kutluyoruz!— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) October 3, 2024
Türk Devletleri arasında "Dilde, Fikirde, İşte Birlik" şiarının gerçekleştirilmesi için var gücümüzle... pic.twitter.com/VHiT4UbACN