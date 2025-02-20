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Bakanlıktan 81 ile sokakta yaşayan kimsesizler için yeni genelge

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sokakta yaşayan kimsesizlerin barınma ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için 81 ilin valiliğine genelge gönderdi.

IHA20 Şubat 2025 Perşembe 11:40 - Güncelleme:
Bakanlıktan 81 ile sokakta yaşayan kimsesizler için yeni genelge
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın imzasıyla 11 Kasım 2024'te gönderilen genelge dahilinde, kış aylarında sokakta tek bir vatandaşın dahi kalmaması için il ve ilçelerdeki evsiz ve kimsesiz kişilerin tespiti için çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda dün başlayan yoğun kar yağışının etkili olduğu illerde, Bakanlık ekipleri emniyet birimleriyle birlikte evsiz vatandaşları tespit etmek için gece boyunca görev başındaydı.

Ekipler tarafından tespit edilen kişiler öncelikli olarak il/ilçe sınırları içerisinde bulunan kamu kurumu misafirhaneleri, pansiyon veya otellere yerleştirildi. Barınmaları için sıcak yuva sağlanan kimsesizlere, temizlik, sağlık, temel gıda, giyim ihtiyaçları ile gerekli durumlarda psikososyal destek hizmeti de sağlandı. Kamu misafirhanelerinde yer olmadığı durumlarda pansiyon ve otel ücretleri Bakanlık tarafından karşılanıyor.

Bakanlığın, vatandaşların kış aylarında barınma sorunu yaşamaması için konaklama desteği sağlamaya devam edeceği öğrenildi.

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
  • genelge

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