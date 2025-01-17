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Bakanlıktan acil müdahale! Narin'in kuzenleri koruma altına alındı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran'ın akrabalarından 50 çocuk için acil müdahalede bulundu, bazıları devlet korumasına alındı.

AA17 Ocak 2025 Cuma 08:30 - Güncelleme:
Bakanlıktan acil müdahale! Narin'in kuzenleri koruma altına alındı
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Narin Güran cinayeti, TBMM'nin de gündemindeydi. Çocukları her türlü şiddetten koruma ve gereken tedbirleri alma amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu toplandı. Komisyon toplantısında hem Narin hem de Sıla bebek cinayetlerine ilişkin bilgi verildi.

Narin'in yaşadığı köyde nasıl önlemler alındığı sorusuna cevap veren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Özge Aydiş Toy, "Tavşantepe Köyü'nde 158 çocuk tespit ettik. Güran Ailesi'nden 50 küsur çocuk tespit ettik. Bir kısmı için mahkemeden tedbir kararları aldık" dedi.

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