Bakanlıktan Almanya hamlesi! Eğitim seminerleri düzenlenecek

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ilan edilen "Aile Yılı" kapsamında Bakanlık koordinasyonunda ülke genelinde ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik farkındalığı artıracak ve ailelerin sosyokültürel gelişimlerine katkı sunacak bir dizi faaliyetin hayata geçirilmesi için çalışmalar sürüyor.

Bu doğrultuda Bakanlıkça 12-13 Nisan'da Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik eğitim ve seminer programları düzenlenecek.

Aile kavramının önemine dikkati çekmek ve yurt dışındaki vatandaşların aile bağlarını güçlendirmek amacıyla planlanan programlar kapsamında eğitimler, "Almanya'daki Türk Ailelerin Dünü Bugünü", "Aile İçi İletişim", "Aile ve Evlilik Hayatı", "Aile, Medya ve İnternet", "Çocuk ve Ergen Psikolojisi", "Bağımlılıkla Mücadele" ve "Koruyucu Ailelik" başta olmak üzere çeşitli başlıklarda düzenlenecek.

SON BAŞVURU TARİHİ 8 NİSAN

Bakanlık, İletişim Başkanlığı ve Yeşilaydan alanında uzman isimlerin moderatörlük yapacağı eğitim seminerleri Almanya'daki tüm vatandaşların kolay erişiminin sağlanabilmesi amacıyla çevrimiçi olarak düzenlenecek. Programın sonunda katılımcılara e-Sertifika verilecek.

Ücretsiz düzenlenecek programa katılmak isteyenler 8 Nisan'a kadar "https://forms.aile.gov.tr/cevrimici-seminer" adresinden başvuru yapabilecek.