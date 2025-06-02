Bakanlık'tan ''ambulans geç gitti'' iddialarına yalanlama: 15 dakika içinde müdahale edildi

Sağlık Bakanlığı tarafından 28 Mayıs'ta Konya'nın Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki Dikilitaş Sahip Ata İlkokulu'nda meydana gelen olayda ambulansın geç geldiği iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.15 DAKİKA İÇİNDE MÜDAHALE EDİLDİ
Açıklamada, "Ambulans olay yerine 10 dakikada ulaşmış, olay yerinde hastaya 15 dakika müdahale edilmiştir. İlk müdahalenin ardından ambulansa alınan hasta, 4 dakika sonra hastaneye (Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi) ulaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi.