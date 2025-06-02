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  • Bakanlık'tan ''ambulans geç gitti'' iddialarına yalanlama: 15 dakika içinde müdahale edildi
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Bakanlık'tan ''ambulans geç gitti'' iddialarına yalanlama: 15 dakika içinde müdahale edildi

Konya'da okulda sınıf arkadaşı tarafından boğazının sıkılması sonucu fenalaşan Yusuf Taşkın yoğun bakıma alındı. Sağlık Bakanlığı, Taşkın'a müdahale eden ambulansın olay yerine geç gittiği iddialarına ilişkin, 'Ambulans olay yerine 10 dakikada ulaşmış, olay yerinde hastaya 15 dakika müdahale edilmiştir' açıklaması yapıldı.

IHA2 Haziran 2025 Pazartesi 11:10 - Güncelleme:
Bakanlık'tan ''ambulans geç gitti'' iddialarına yalanlama: 15 dakika içinde müdahale edildi
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Sağlık Bakanlığı tarafından 28 Mayıs'ta Konya'nın Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki Dikilitaş Sahip Ata İlkokulu'nda meydana gelen olayda ambulansın geç geldiği iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

15 DAKİKA İÇİNDE MÜDAHALE EDİLDİ

Açıklamada, "Ambulans olay yerine 10 dakikada ulaşmış, olay yerinde hastaya 15 dakika müdahale edilmiştir. İlk müdahalenin ardından ambulansa alınan hasta, 4 dakika sonra hastaneye (Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi) ulaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

  • Yusuf Taşkın
  • Ambulans müdahale
  • Sağlık Bakanlığı açıklama

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