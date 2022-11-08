Bakanlıktan baharat firmasına suç duyurusu

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, Singapur'da Türk markalı bazı baharat ürünlerinde izin verilmeyen renklendirici tespit edildiği yönündeki iddialar üzerine açıklama yapıldı. Açıklamada, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce yapılan incelemelerde söz konusu firmanın, Türkiye'den Singapur'a doğrudan bir ihracat başvurusu bulunmadığının tespit edildiği kaydedildi. Öte yandan, Singapur yetkili otoritesi tarafından iddialarla ilgili Türkiye'ye henüz resmi bir bildirimde bulunulmadığı ifade edildi.

Bakanlığın açıklamasında söz konusu haberlerin ihbar kabul edilerek firma ve ürünlerine yönelik başlatılan denetimlerin ülke genelinde devam ettiği belirtilerek, "Firmanın yurt içinde satışa sunduğu ürünlere yönelik 2022 yılı Mayıs ve Temmuz aylarında yapılan denetimlerde, sumak ürününden alınan numunelerde izin verilmeyen renklendirici tespit edilmiştir. Firma hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş, ilgili parti-seri nolu ürünler piyasadan toplatılmıştır" denildi.

Ayrıca Bakanlık açıklamasında, Bakanlığın vatandaşların güvenilir gıda tüketmesine yönelik çalışmalarını, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde aralıksız yürüttüğü not düşülerek şunlar aktarıldı:

"2022 yılında (08.11.2022 tarihi itibarıyla) ülke genelinde 7 bin 520 personelimizle gıda işletmelerine 1 milyon 81 bin 777 denetim yapılmıştır. Vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya ulaşması için çalışmalarımızın kararlılıkla sürdürüleceği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."