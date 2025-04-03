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Bakanlıktan CHP lideri Özel'in iddialarına cevap: Söz konusu değildir

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Bakan Mehmet Şimşek'e yönelik iddialarına cevap verilerek, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından hazırlanan raporları, bakanlık yönetim mercilerinin önceden bilmesi ve sürece herhangi bir şekilde müdahil olmasının söz konusu olmadığını vurgulandı.

AA3 Nisan 2025 Perşembe 22:33 - Güncelleme:
Bakanlıktan CHP lideri Özel'in iddialarına cevap: Söz konusu değildir
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Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Özel'in, bugün de Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'e yönelik ağır ve mesnetsiz iddialarını sürdürdüğünün görüldüğü aktarıldı.

Bu konunun, MASAK tarafından daha önce de kamuoyuna yapılan duyuruda da açıkça ifade edildiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Hazırlanan raporlar, MASAK Başkanlığı dışında hiçbir makamın bilgisine veya onayına sunulmadan, doğrudan talepte bulunan adli mercilere iletilmekte, bu süreci bakanlık yönetim mercilerinin önceden bilmesi ve bu sürece herhangi bir şekilde müdahil olması söz konusu değildir.

Bu çerçevede, Sayın Bakanımıza yönelik yapılan ithamlar, kullanılan çirkin ifadeler, hiçbir şekilde kabul edilemez olup devlet adabı ve siyaset ahlakıyla bağdaşmamaktadır."

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