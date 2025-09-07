İSTANBUL 27°C / 19°C
Bakanlıktan CHP provokasyonuna tepki... ''Asla müsaade etmeyeceğiz''

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP'nin şaibeli İstanbul Kurultayının iptali sonrası yaşanan gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, 'Sokak çağrıları yaparak, kamu düzeninin ve milletimizin huzurunun bozulmasına, sokakların provoke edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz.' dedi.

IHA7 Eylül 2025 Pazar 23:22 - Güncelleme:
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 02.09.2025 tarihli ara kararıyla, CHP İstanbul İl Başkanı ve kurulları görevden tedbiren uzaklaştırılmış, yerine Geçici Kurul atanmıştır. Mahkeme kararlarını yok saymak, halkı sokağa dökmeye çalışmak açıkça hukuka meydan okumaktır. Hiç kimse kanunların üstünde değildir. Devlet, hukuka aykırı her girişime karşı kararlılıkla gereğini yapacaktır. Sokak çağrıları yaparak, kamu düzeninin ve milletimizin huzurunun bozulmasına, sokakların provoke edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerine yer verdi.

