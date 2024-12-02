Bakanlıktan ''Çocuk Yuvası'nda bebek satışı'' iddialarına cevap

Bakanlıktan, bugün bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Yenidoğan çetesinin tek başına olduğunu mu zannettiniz. Şeyh Zayed Çocuk Yuvası'nda bebek satışı skandalı" paylaşımlarına ilişkin açıklama yapıldı.

"Söz konusu iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesi kullanılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlk olarak 2009 yılında ortaya atılan bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı hem 2009 hem de 2011 yıllarında yapılan adli ve idari soruşturmalarla belgelenmiştir. Devlet himayesinde bulunan hiçbir çocuğumuzun ne geçmişte ne de bugün 3. şahıslara verilmesi asla söz konusu olamaz. Çocuklarımıza sunduğumuz aile sıcaklığındaki hizmetlere yönelik bu tür saldırılar öncelikle her türlü olumsuzluktan sakınarak bakımını üstlendiğimiz çocuklarımızı hedef almaktadır. Buna asla müsaade etmeyeceğiz. Söz konusu mesnetsiz paylaşımlar hakkında Bakanlık olarak suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."



