İSTANBUL 7°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Şubat 2023 Cumartesi / 21 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8367
  • EURO
    20,1236
  • ALTIN
    1128.82
  • BIST100
    4505.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakanlıktan deprem bölgesi için yeni karar! 15 Şubat'ta ödemeler yapılacak
Güncel

Bakanlıktan deprem bölgesi için yeni karar! 15 Şubat'ta ödemeler yapılacak

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan olan 7,7 ve 7,6'lık depremlerin ardından depremzedelerin mağduriyetlerinin giderilmesi adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İşsizlik Ödeneği ve Yarım Çalışma Ödeneği ödemeleri 15 Şubat tarihinde yapılacağını duyurdu.

IHA11 Şubat 2023 Cumartesi 18:41 - Güncelleme:
Bakanlıktan deprem bölgesi için yeni karar! 15 Şubat'ta ödemeler yapılacak
ABONE OL

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İşsizlik Ödeneği ve Yarım Çalışma Ödeneği ödemeleri 15 Şubat'ta yapılacağı açıklandı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan olan 7,7 ve 7,6'lık depremlerin ardından depremzedelerin mağduriyetlerinin giderilmesi adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan paylaşımda İşsizlik Ödeneği ve Yarım Çalışma Ödeneği ödemeleri 15 Şubat'ta yapılacağı açıklandı. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Depremden etkilenen illerimizde; İşsizlik Ödeneği ve Yarım Çalışma Ödeneği ödemeleri 15 Şubat 2023 tarihinde yapılacaktır. Geçmiş olsun Türkiye."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.