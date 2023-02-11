Bakanlıktan deprem bölgesi için yeni karar! 15 Şubat'ta ödemeler yapılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İşsizlik Ödeneği ve Yarım Çalışma Ödeneği ödemeleri 15 Şubat'ta yapılacağı açıklandı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan olan 7,7 ve 7,6'lık depremlerin ardından depremzedelerin mağduriyetlerinin giderilmesi adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan paylaşımda İşsizlik Ödeneği ve Yarım Çalışma Ödeneği ödemeleri 15 Şubat'ta yapılacağı açıklandı. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Depremden etkilenen illerimizde; İşsizlik Ödeneği ve Yarım Çalışma Ödeneği ödemeleri 15 Şubat 2023 tarihinde yapılacaktır. Geçmiş olsun Türkiye."