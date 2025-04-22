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Bakanlıktan deprem bölgesinde 23 Nisan şenliği

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda deprem bölgesinde kutlama programları düzenleyecek.

IHA22 Nisan 2025 Salı 10:57 - Güncelleme:
Bakanlıktan deprem bölgesinde 23 Nisan şenliği
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da kutlama programları gerçekleştirecek. 23 Nisan günü 13.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek şenliklerde Sıfır Atık'la ilgili atölye çalışmaları, yüz boyama, palyaço gösterileri, tiyatro gibi birçok etkinlik çocukların eğlenceli vakit geçirmesini sağlayacak.

"SEVGİYLE KURULAN ŞEHİRLERİMİZDE BAYRAM VAR "

Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgiyle kurulan şehirlerimizde bayram var, neşe var, 23 Nisan Şenliğimiz var. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da çocuklarımızın kahkahaları gökyüzüne karışacak, umutlarımız yeniden yükselecek. 23 Nisan Şenliğimize tüm çocuklarımızı bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Etkinlikler, Adıyaman'ın Eğriçay Parkı'nda, Hatay/İskenderun Millet Parkı'nda, Kahramanmaraş Namık Kemal Mahallesi 49024 Sokak'ta ve Malatya İnönü Caddesi'nde düzenlenecek.

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