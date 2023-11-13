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Güncel

Bakanlıktan deprem bölgesindeki öğrencilere yönelik etkinlik

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, deprem bölgesindeki çocuklar için ara tatil etkinlikleri düzenliyor.

AA13 Kasım 2023 Pazartesi 13:47 - Güncelleme:
Bakanlıktan deprem bölgesindeki öğrencilere yönelik etkinlik
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Eğitim ve Yayın Daire Başkanlığının deprem bölgesindeki çocuklar için düzenlediği ara tatil etkinlikleri, hafta sonunda Kahramanmaraş'ta başladı.

Etkinliklerde, balon ve kukla gösterileri, karaoke, "tahmin et bakalım" gibi oyunların yanı sıra geleneksel oyunlar, dev jenga, sihirli labirent gibi aktiviteler gerçekleştiriliyor.

Ayrıca çocukları çevre konusunda bilgilendirmek ve geri dönüşümün önemini eğlenerek öğrenmeleri için atölye çalışmaları ve sahne gösterileri yapılıyor.

Etkinlikler, Hatay, Kilis, Gaziantep, Adıyaman ve Malatya'da, 17 Kasım'a kadar sürecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ara tatilde de deprem bölgesinde çocukların yanında olduklarını belirterek, "Her şey, çocuklarımızın yüzünü biraz olsun güldürebilmek için." ifadesini kullandı.

Çocuklar, oyun alanlarında çok eğlendiklerini anlatarak, "Ara tatilde arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz, oyunlar oynuyoruz. Çok mutlu oluyoruz." görüşlerini paylaştı.

  • deprem çocukları
  • çevre etkinlikleri
  • ara tatil

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