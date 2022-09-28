İSTANBUL 25°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Eylül 2022 Çarşamba / 3 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5254
  • EURO
    17,8919
  • ALTIN
    984.1
  • BIST100
    3198.16
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakanlıktan depremden etkilenen vatandaşlara destek
Güncel

Bakanlıktan depremden etkilenen vatandaşlara destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 27 Eylül'de Ardahan'da meydana gelen deprem sonrası vatandaşların acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için 500 bin lira kaynak aktardıklarını bildirdi.

AA28 Eylül 2022 Çarşamba 18:27 - Güncelleme:
ABONE OL

Yanık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "27 Eylül'de Ardahan'da meydana gelen deprem sonrası vatandaşlarımızın acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için 500 bin lira kaynak aktarıyoruz." ifadesini kullanarak, deprem nedeniyle konutlarından tahliye edilen haneleri yalnız bırakmayacaklarını belirtti.

Bakan Yanık, şunları kaydetti:

"Konutlarından tahliye edilen vatandaşlarımıza ilk etapta hane başına 3 bin lira olmak üzere acil destek sağlıyoruz. Hane zarar tespitlerinin ardından hane eşyası ve hane yapım-onarım desteklerini de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız aracılığıyla gerçekleştireceğiz."

  • ardahan deprem
  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
  • Derya Yanık

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.