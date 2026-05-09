Yumaklı, Balıkesir'in Gönen ilçesindeki Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaretinin ardından yaptığı konuşmada, tarımın stratejik bir alan olduğunu vurguladı.

Bakan Yumaklı, son 23 yılda yapılan yatırımlarla Türkiye'nin tarım anlamında direncinin, kapasitesinin ve potansiyelinin geliştirilmesi anlamında ciddi yatırımların yapıldığını ifade etti.

Yapılan yatırımların sadece Türkiye'de yaşayan vatandaşlar için değil dünyada gıda ürünlerine ihtiyaç duyan ülkelere de tedarik sağlandığını anlatan Yumaklı, şöyle konuştu:

"Tarımsal hasılanın içerisinde önemli bir paya, yaklaşık 33 milyar dolar civarında bir rakama ulaşmıştık. Bu konuda yurt içi hasılamızla da birlikte Avrupa'da birinci, dünyada da yedinci sırada olduk. Bu konuda dünyayla rekabet için güncel teknolojinin entegrasyonu gerekir. Sahip olduğunuz kaynakları doğru bir şekilde kullanmanız gerekir. Bugün dünyanın en büyüğü olacak Gönen Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi'nin çalışmalarını hep beraber izlemek ve gelinen durumu görmek için buraya geldik. Burada hem jeotermal hem rüzgar enerjisi hem güneş enerjisinin kullanıldığı kombine bir sistem için arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyor. Elbette koruma kullanma dengesi içerisinde bütün kaynaklarımızı optimum düzeyde kullanarak tarımsal üretimimizi Gönen'de inşallah hayata geçireceğiz."

- "45 ORGANİZE TARIM BÖLGESİNE TÜZEL KİŞİLİK KAZANDIRILDI"

İbrahim Yumaklı, organize tarım bölgelerinin illerdeki tarımsal üsler olduğunu hatırlattı.

Şu ana kadar 42 ilde 61 organize tarım bölgesi planladıklarını dile getiren Yumaklı, şunları kaydetti:

"Sera, besi, su ürünleriyle alakalı 45 organize tarım bölgesine tüzel kişilik kazandırılmış durumda. 20 organize tarım bölgesinin altyapılarını tamamladık. Yatırımcıların hizmetine sunduk. İnşallah burada devam eden diğer organize tarım bölgelerinin de altyapılarını tamamlayarak en kısa zamanda yatırımcıların bir an önce 'bismillah' diyerek üretime başlamalarını sağlayacağız. Organize tarım bölgelerinin altyapılarını gerçekleştirmek için bugüne kadar 8 milyar liralık finansman sağladık. Hamdolsun, 15 organize tarım bölgesinde de üretime başlandı. Yüksek, verimli, katma değerli üretim, tarım, sanayi entegrasyonu ancak bu organize tarım bölgelerinde mümkündür. Şu anda üretime geçmiş olan organize tarım bölgelerinde 10 bin kişilik bir istihdam var. Buralarda 60 bin ton bitkisel ürün üretiliyor. 160 bin büyükbaş üretim ekonomiye yaklaşık toplam 20 milyar liralık bir katkı sağlamış durumda."

Bakan Yumaklı, bu yıl içinde 5 organize tarım bölgesinin daha üretime alınacağını belirterek, 45 organize tarım bölgesinin tamamının üretime geçmesi halinde 1,1 milyon ton ürün üretileceğini ve 600 bin büyükbaş yetiştirileceğini ifade etti.

Gönen Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi'nin dünyanın en büyüğü olacağını vurgulayan Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üretime geçildiği zaman yaklaşık 1 milyar dolarlık bir ihracat rakamına ulaşılmış olunacak. Gönen Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi'ndeyiz. 8 milyon metrekarelik bir proje alanından bahsediyoruz. Burası 120 sera, 93 de sanayi parseliyle toplam 213 parselden oluşuyor. Burada modern, tam otomasyonlu, topraksız tarım yapılan seralar olacak. Enerjisi rüzgar, güneş, biyokütleden sağlanmış olacak. Aynı zamanda çevre dostu bir organize tarım bölgesi olacak. Sıfır atık ve düşük karbon salınımı gerçekleşmiş olacak. Şu anda altyapı inşaatlarına devam ediyoruz. Birinci etabındaki gerçekleşme oranı yüzde 90. Altyapı ve üst yapısıyla birlikte 30 milyar liralık bir yatırımdan bahsediyoruz. Proje bittiğinde 12 ay boyunca üretim yapılabilecek. 250 bin ton meyve ve sebze üretilebilecek, 10 bin kişi istihdam edilebilecek. Buradaki entegre tesislerle birlikte paketleme ve işleme de gerçekleşmiş olacak. Hem otoyolların hem Bandırma Limanı'nın hem Çanakkale Köprüsü'nün hem de yakın çevredeki iller başta İstanbul olmak üzere ana pazara da yakınlığı yüksek lojistik avantaj sağlayacak."

Yumaklı, konuşmanın ardından Gönen Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulundu.

Programa, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Balıkesir Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Düzgün, Balıkesir Orman Bölge Müdürü Musa Şen de katıldı.