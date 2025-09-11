İSTANBUL 29°C / 20°C
11 Eylül 2025 Perşembe
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • Bakanlıktan ''Doğa Koleji'' açıklaması: Eğitim kesintisiz devam edecek
Güncel

Bakanlıktan ''Doğa Koleji'' açıklaması: Eğitim kesintisiz devam edecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum olarak atandığı Doğa Koleji'nde eğitim öğretim süreçlerinin kesintisiz devam edeceğini, öğrenci, öğretmen ve veliler için endişeye mahal bir durumun olmadığını bildirdi.

AA11 Eylül 2025 Perşembe 11:47 - Güncelleme:
Bakanlıktan ''Doğa Koleji'' açıklaması: Eğitim kesintisiz devam edecek
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamındaki "Doğa Koleji" özel öğretim kurumlarının basın ve kamuoyuna yansıyan haberlerine yönelik açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Adı geçen soruşturma kapsamında yer alan 'Doğa Koleji' özel okullarında eğitim öğretim süreçleri aksamadan kesintisiz devam edecektir. Öğrenci, öğretmen ve veliler için endişeye mahal bir durum söz konusu değildir. Süreç, Bakanlığımızca yakından takip edilmekte olup gerekli durumlarda kamuoyu gelişmelerden haberdar edilecektir."

