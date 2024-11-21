Bakanlıktan dolandırıcılık uyarısı

Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız idarecilerinin ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz personelinin isimleri kullanılarak menfaat temin etme amacıyla sahte işlemler yapıldığı görülmektedir. Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülen tüm işler elektronik ortamda, şeffaf ve güvenli bir şekilde yürütülmekte olup, mağduriyet yaşanmaması adına; elektronik ortamda yürütülmeyen, menfaat temin etme amaçlı sahte işlemlere itibar edilmemesi önem arz etmektedir. Bu tür sahte işlemler hakkında gerekli hukuki ve cezai işlemler yapılmaktadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadeleri kullanıldı.