Bakanlıktan ebeveyn kaybı yaşayan çocuklara özel destek

Bakanlıkça, ebeveyn kaybı yaşamış çocuklara yönelik hizmetlerin bütüncül yürütülmesi amacıyla 10 Eylül 2020'de Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Öksüz, Yetim ve Gündüz Hizmetleri Daire Başkanlığı kuruldu.

ÇOCUKLARA VE AİLELERİNE ZİYARET

Bu doğrultuda, ebeveyn kaybı yaşamış çocuklara yönelik çalışmaları planlamak ve yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi sunmak amacıyla 81 il müdürlüğü bünyesinde Öksüz Yetim Birimleri oluşturuldu. Birimlerde görevli meslek elemanları tarafından ebeveyn kaybı yaşamış çocuklar tespit edilerek çocuklara ve ailelerine ziyaretler gerçekleştirildi.

Ziyaretlerde ebeveyn kaybı yaşamış çocuk ve ailelerinin ihtiyaç duyduğu destek türü belirlenerek, ihtiyaçlar doğrultusunda çocukların ve ailelerin sosyal hizmet modellerine yönlendirilmesi sağlandı. Aynı zamanda çocuklara ve ailelerine, rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunuldu.

Görevliler, Mart 2022 itibarıyla toplam 7 bin 696 çocuğun hanesine ziyaret gerçekleştirerek, onların ihtiyaç durumuna göre uygun sosyal hizmet modellerinden yararlandırılmalarını sağladı.

EBEVEYN KAYBI YAŞAMIŞ ÇOCUKLARA ÖZEL REHBER

Ebeveyn kaybı yaşamış çocuklara yönelik çalışmalar kapsamında Bakanlıkça, bu konuda sunulan hizmetlerle ilgili ailelere bilgi verilmesi, yas sürecinde çocukların ve ailelerin desteklenmesi amacıyla "Ebeveyn Kaybı Yaşamış Çocukları Destekleme Rehberi" de hazırlandı.

Rehberde ebeveyn kaybı yaşamış ve yas sürecinde çocukların desteklenmesi, ebeveyn kaybı sonrası yapılacak iş ve işlemler, çocuklar ve ailelerine yönelik hizmetlere ilişkin bölümlerin yanı sıra, ebeveyn kaybı yaşayan çocuklar için yapılabilecekler konusunda önerilere yer verildi.

BİRÇOK YARDIM VE DESTEK PROGRAMI YÜRÜTÜLÜYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocukların anne, baba yoksunluğundan kaynaklanan sorunlarla baş edebilmesi, topluma uyum sağlayabilmeleri ve psikolojik yönden sağlıklı olmaları amacıyla çeşitli mekanizmalarla birçok destekte bulunuyor.

Bu kapsamda ekonomik desteğe ihtiyaç duyan ebeveyn kaybı yaşamış çocuklar için ailelerine, sosyal ve ekonomik yardımlar yapılıyor. Bunun yanı sıra psikososyal destek ve danışmanlık hizmetleri sunuluyor.

Mevcut durumda, öksüz ve yetim aylığı, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardımlar başta olmak üzere birçok yardım programı yürütülüyor.