Bakanlıktan farkındalık çalışması! Kadın ve çocuklar için hazırlandı

Bakanlıkça, bu kapsamda "KADES, Şikayet Mekanizmaları, Öfke Kontrolü, Toplumsal Barış ve Değerler" başlığı altında seminer düzenlendi. Aile ve çocukların kaygı düzeyini azaltmak, benzeri olayların yaşanmaması ve çocukları korumayı amaçlayan projenin ilki, olayın yaşandığı Fatih'te gerçekleştirildi.



Neslişah Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin konferans salonunda düzenlenen seminere, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdür Yardımcısı Ebru Baysu Gazioğlu, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, bazı emniyet mensupları, psikiyatristler ve İlçe Müftülüğünden görevliler katıldı.

Seminerin ardından basın mensuplarına konuşan Gazioğlu, sosyal hizmet merkezleri aracılığıyla, bireysel danışmanlık, aile danışmanlığı, aile eğitim programları ve bağımlılıkla mücadele yönünde eğitim ve danışmanlık hizmetleri verdiklerini söyledi.

Çocuklar ve aileleri korumak adına birçok program uyguladıklarını, son dönemde artan şiddet olaylarına yönelik haberlerin yanı sıra ilçedeki söz konusu cinayetlerin ardından, çalışmalarda ciddi kaygının olduğunu gördüklerini ifade eden Gazioğlu, "Gerek İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz gerek Bakanlığımız, olayın yaşanmış olduğu ilçede özellikle çocuklarda uyku problemleri yaşandığını gördük. Ülke olarak travmatize olsak da şahit olanların ve mekansal ilişkiden dolayı ailelerin çok ciddi kaygı içinde olduklarını belirledik." dedi.

- "BAŞVURU VE ŞİKAYET MEKANİZMALARIYLA İLGİLİ BROŞÜRLERİN DAĞITIMI YAPACAĞIZ"

Gazioğlu, kaymakamlıklar koordinesinde, şikayet mekanizmaları açısından emniyet, değerler açısından müftülük, kadına şiddetle mücadele ile öfke kontrolü açısından çocuklara bilgilendirme yapmak istediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Uygulamalı, birebir temasla çocuklarımıza değmek istedik. Bununla beraber tabii ki çocuklarımızla kalmayacak. Dezavantajlı mahallelerimizden başlayarak 'Mobil Sosyal Hizmet' adı altında mobil sosyal hizmet stantları ve çadırları kurup, KADES, kadına şiddetle mücadele, sosyal hizmet modelleri, eğitim, danışmanlık, bireysel danışmanlık, aile danışmanlığı noktasında, nüfus sirkülasyonunun çok olduğu alanlarda aileleri, kişileri bilgilendirmeyi hedefliyoruz. Bununla da yetinmeyeceğiz. Aile ve Sosyal Destek Programı (ASDEP) personelimizle kapı kapı gezip her aileye aynı şekilde bu hizmetlerimizden, destek alabileceğimiz alanlardan bahsedeceğiz. Başvuru ve şikayet mekanizmalarıyla ilgili broşürlerin dağıtımı yapacağız."

Seminerin ardından görevliler, Karagümrük Meydanı'nda mobil sosyal hizmet standı kurdu.

Stantta, vatandaşlara "kadına yönelik şiddetle mücadele, koruyucu ve önleyici hizmetler" temalı bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Mahalle sakinlerine rehberlik yapılarak, bilgilendirme ve farkındalık çalışması gerçekleştirildi.