  Bakanlıktan fondaş Sözcü'nün algı operasyonuna yalanlama... ''Bilinçli bir karalama çabası''
Bakanlıktan fondaş Sözcü'nün algı operasyonuna yalanlama... ''Bilinçli bir karalama çabası''

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek'in bir iş insanıyla ortaklığına ilişkin basında yer alan iddialara yazılı açıklamayla yanıt verdi. Bakanlık, 2021 yılında Londra'da 163 metrekarelik bir dairenin tadilatı için kurulan şirket ortaklığının bilinçli bir karalama çabasıyla çarpıtıldığını vurgulayarak habere ilişkin tüm hukuki hakların kullanılacağını duyurdu.

AA28 Mart 2026 Cumartesi 12:12 - Güncelleme:
Bir gazetede yayımlanan ortaklık iddiası Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın gündemine oturdu. Bakanlık, Bakan Mehmet Şimşek'in adının kasıtlı biçimde yıpratılmaya çalışıldığını belirterek konuya ilişkin kapsamlı bir açıklama yaptı. Açıklamada haberin zorlama ve algı oluşturmaya yönelik olduğu ifade edilirken, hukuki sürecin de başlatılacağı kaydedildi.

BAKANLIK'TAN ORTAKLIK İDDİASINA 'BİLİNÇLİ KARALAMA' YANITI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek'e yönelik ortaya atılan ortaklık iddiasına ilişkin, "Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in, Bakanlık görevinin olmadığı 2021 yılında, Londra'da sadece 163 metrekarelik bir dairenin tadilatı için oluşturulan şirket ortaklığının, şahsın aldığı her ihaleyle ilişkilendirilerek 'Bakanın ortağı' şeklinde sunulması bilinçli bir karalama çabasıdır." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan, bir gazetede yayımlanan "Şimşek'in ortağı Çamlıbel'i 4 milyara delecek" başlıklı habere ilişkin açıklama yapıldı.

BAKANLIK HABERİ 'ALGI OLUŞTURMA GAYRETİ' OLARAK NİTELENDİRDİ

"Haber, yazılma şekliyle algı oluşturma gayreti taşıyan, zorlama bir haberdir." ifadelerine yer verilen açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in, Bakanlık görevinin olmadığı 2021 yılında, Londra'da sadece 163 metrekarelik bir dairenin tadilatı için oluşturulan şirket ortaklığının, şahsın aldığı her ihaleyle ilişkilendirilerek 'Bakanın ortağı' şeklinde sunulması bilinçli bir karalama çabasıdır." değerlendirmesi yapıldı.

BAKANLIK'TAN HUKUKİ SÜREÇ UYARISI

Açıklamada, daha önce defalarca açıklanmış bir konu üzerinden bakanın ismi ve fotoğrafları kullanılarak bu tarz haberlerin servis edilmesinin kamuoyunu yanıltmaya yönelik girişim olduğunun altı çizilerek, bu habere ilişkin tüm hukuki hakların kullanılacağı kaydedildi.

