İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Aralık 2025 Pazar / 2 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8044
  • EURO
    50,1756
  • ALTIN
    5972.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakanlıktan Gabar'da çifte hamle: Yeşil seferberlik başlatıldı
Güncel

Bakanlıktan Gabar'da çifte hamle: Yeşil seferberlik başlatıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile TPAO, Gabar Dağı'nda petrol üretiminin yanı sıra çevreye duyarlı bir adım atarak 100 bin fidan dikimi için ağaçlandırma kampanyası başlattı.

AA21 Aralık 2025 Pazar 13:31 - Güncelleme:
Bakanlıktan Gabar'da çifte hamle: Yeşil seferberlik başlatıldı
ABONE OL

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, petrol üretim üssüne dönüştürülen Şırnak Gabar'da fidan dikim seferberliği başlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yerli ve milli kaynakları ekonomiye kazandırmak amacıyla Gabar'da petrol üretimini sürdüren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, aynı zamanda bölgede çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamak için ağaçlandırma çalışmalarına başladı.

Bu kapsamda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Gabar bölgesinde 100 bin fidan dikilmesi planlandı. Ağaçlandırma çalışmaları için 80 hektarlık alan belirlendi. Söz konusu alanın yarısından fazlasında teraslama ve çukur açma işlemleri tamamlandı.

- ŞEHİT ESMA ÇEVİK SAHASI'NDA AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Ağaçlandırma çalışmaları kapsamında temin edilen fidanların ilk bölümü, Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) bağlı ekipler tarafından bölgeye sevk edildi. 11 bin badem, 3 bin kızılçam ve 7 bin fıstık fidanından oluşan toplam 21 bin fidanlık ilk sevkiyatın ardından, öncelikli olarak Şehit Esma Çevik Sahası'nda dikim çalışmalarına başlandı.

Meyve veren fidanlar köylere yakın alanlara, yıl boyunca yeşil kalan çam fidanları ise Şehit Esma Çevik-1 kuyusu çevresine dikiliyor.

Teknik süreçlerin OGM bünyesinde görev yapan ziraat mühendisleri tarafından desteklendiği, TPAO Şırnak Bölge Müdürlüğü tarafından denetlendiği fidan dikim çalışmalarında, bölgede yaşayan 20 köy sakini de görev aldı.

- "ENERJİDE TAM BAĞIMSIZ, DOĞASIYLA YEŞİL BİR TÜRKİYE"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuya ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Şırnak Gabar'daki çevresel sürdürülebilirlik faaliyetlerimiz kapsamında fidan dikim seferberliği başlattık. 100 bin fidan hedefimiz doğrultusunda, Gabar Şehit Esma Çevik Sahası'nda fidanlarımızı bölge halkımızla birlikte toprakla buluşturduk. Enerjide tam bağımsız, doğasıyla yeşil bir Türkiye için çalışıyoruz."

  • enerji
  • tpao gabar
  • çevreye duyarlı adım
  • 100 bin fidan dikimi
  • ağaçlandırma kampanyası
  • petrol üretimi

ÖNERİLEN VİDEO

Saniyeler içinde havaya uçtu: Patlama anı anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.