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Güncel

Bakanlıktan ihtiyaç sahibi ailelere sosyal yardımlar sürüyor: Bu ay 580 milyon lira ödendi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinden yararlanan çocuklar için ailelerin hesaplarına bu ay 580 milyon lira yatırıldığını bildirdi.

AA15 Ekim 2023 Pazar 10:03 - Güncelleme:
Bakanlıktan ihtiyaç sahibi ailelere sosyal yardımlar sürüyor: Bu ay 580 milyon lira ödendi
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Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocuk politikalarının temelinin aile bütünlüğünün korunması ve çocuğun aile ortamında sağlıklı birey olarak yetiştirilmesi olduğunu belirtti.

Bu kapsamda ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için SED verdiklerini ifade eden Göktaş, çocukların ailelerinin yanında geleceğe hazırlanmasına önem verdiklerini vurguladı.

Çocukların ekonomik gerekçeler nedeniyle ailelerinden kopmamasını amaçladıklarını, kimseyi geride bırakmayan toplum vizyonu anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesiyle aileleri yalnız bırakmıyoruz. SED ile ailelerin, çocuklarının temel gereksinimlerini ve eğitim giderlerini karşılıyoruz. Bu doğrultuda SED hizmetinden yararlanan çocuklarımız için ailelerin hesaplarına Ekim 2023 ödemesi olarak toplam 580 milyon lira yatırdık."

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