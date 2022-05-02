İSTANBUL 19°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Mayıs 2022 Pazartesi / 1 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8669
  • EURO
    15,6651
  • ALTIN
    906.626
  • BIST100
    2430.55
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakanlıktan İstanbullulara müjde: Açılış için geri sayım başladı
Güncel

Bakanlıktan İstanbullulara müjde: Açılış için geri sayım başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, İBB'den devralınan Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı'nın yapım çalışmalarının tamamlandığını ve yakında hizmete açılacağını duyurdu.

2 Mayıs 2022 Pazartesi 00:22 - Güncelleme:
ABONE OL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'nden, 2020 yılında İBB'den devralınan Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı'yla ilgili açıklamada bulunuldu.

Açıklamada, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı'nın yapım çalışmalarının tamamlandığı ve projenin yakında hizmete açılacağı duyuruldu.

Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin metro hattının hizmete sunulması için gün sayıldığı belirtilerek, "İBB yönetimi yapmadı. Yapmayacağını söyledi. 2020 Mayıs'ta devraldık. %5 seviyesinde iken devraldığımız "Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir" Metro Hattı'nda yapım çalışmalarını tamamladık! Yakında açıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.