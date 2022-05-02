Bakanlıktan İstanbullulara müjde: Açılış için geri sayım başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'nden, 2020 yılında İBB'den devralınan Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı'yla ilgili açıklamada bulunuldu.

Açıklamada, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı'nın yapım çalışmalarının tamamlandığı ve projenin yakında hizmete açılacağı duyuruldu.

Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin metro hattının hizmete sunulması için gün sayıldığı belirtilerek, "İBB yönetimi yapmadı. Yapmayacağını söyledi. 2020 Mayıs'ta devraldık. %5 seviyesinde iken devraldığımız "Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir" Metro Hattı'nda yapım çalışmalarını tamamladık! Yakında açıyoruz." ifadeleri kullanıldı.