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Bakanlıktan ''Kadınlarla Yükselen Türkiye'' paylaşımı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Kadınlarla Yükselen Türkiye' başlığıyla Bakanlık tarafından kadınlara yönelik gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bilgiler paylaştı.

AA8 Mart 2025 Cumartesi 14:54 - Güncelleme:
Bakanlıktan ''Kadınlarla Yükselen Türkiye'' paylaşımı
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 1248 yeni kadın kooperatifinin kurulmasına destek sağlandığı, 805 bin 867 kişiye Finansal Okuryazarlık eğitimi verildiği belirtildi.

Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi üniversite programı kapsamında, 1546 kız öğrenciye destek verildiği, 281 kişinin istihdam edilmesinin sağlandığı aktarılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Kadın Kooperatiflerinin güçlendirilmesi çalışmaları kapsamında 81 ilde düzenlenen etkinliklerle 75 bin 19 kişiye ulaştık. Kadınların iş gücüne katılım oranı 2002'de yüzde 27,9 iken Ocak 2025 itibarıyla yüzde 36,3'e yükseldi. Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi ile 3 bin 104 kadına mesleki eğitim, güçlenme eğitimi ve mentörlük desteği sağladık. 2024-2028 yıllarını kapsayan Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile eğitimden ekonomiye, sağlıktan liderliğe geniş bir yol haritası belirledik. Kadın girişimciliğini desteklemek amacıyla www.kadingirisimci.gov.tr web sitesini hayata geçirdik. Kadın kooperatiflerinin e-ticaret yoluyla güçlenmesini desteklemek için 'Ben de Varım' uygulamasını hayata geçirdik."

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