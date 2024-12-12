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Bakanlıktan ''Koruma altındaki 2 çocuğa kötü muamele' iddiasına yalanlama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Gaziantep'te kurum bakımındaki 2 çocuğa kötü muamele yapıldığı' iddialarına ilişkin, 'Çocukların adli tip muayene raporu sonuçlanmış olup, oluşan yaraların şiddete bağlı veya kötü muamele sonucu oluşmadığı heyet raporuyla ortaya çıkmıştır' açıklamasını yaptı.

DHA12 Aralık 2024 Perşembe 14:10 - Güncelleme:
Bakanlıktan ''Koruma altındaki 2 çocuğa kötü muamele' iddiasına yalanlama
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Gaziantep'te kurum bakımındaki 2 çocuğa kötü muamele yapıldığı' iddialarının 23 Kasım'da yapılan basın açıklamasında belirtildiği gibi titizlikle araştırıldığı ve adli tıp raporu detaylarının kamuoyu ile paylaşılması gereği duyulduğu ifade edildi. Gaziantep'te devlet bakımı altında bulunan 4 yaşındaki 2 çocuğun vücudunun çeşitli bölgelerinde kızarıklıklar tespit edildiği ve ardından çocukların adli muayene için tam teşekküllü hastaneye götürüldüğü hatırlatılarak, şöyle denildi:

"İlk tetkiklerde dermatolojik muayeneleri sonucu yaraların travmaya bağlı veya dermatolojik rahatsızlık sonucu oluşabileceği belirtilmiş, adli tahkikatla aydınlatılmasının uygun olacağı kaydedilmiştir. Gelinen son noktada çocukların adli tip muayene raporu sonuçlanmış olup, oluşan yaraların şiddete bağlı veya kötü muamele sonucu oluşmadığı heyet raporuyla ortaya çıkmıştır. Ayrıca olayla ilgili Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilerek neticelendirilmiştir. Bakanlık olarak her iddiayı titizlikle inceleyerek çocuklarımızın üstün yararı doğrultusunda çalışmayı sürdüreceğiz."

  • bakım kurumu
  • çocuk istismarı
  • adli tip muayene

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