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Bakanlıktan müsilaj mücadelesine biyolojik destek: Denizler o canlılarla temizlenecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, müsilajla mücadeleye biyolojik destek amacıyla hayata geçirdiği 'MAR-ÇAYIR' ve 'MAR-PİNA' projeleriyle, deniz çayırları ve pina midyelerinin ekosistemdeki işlevlerinden yararlanılarak Marmara Denizi'ndeki müsilaj oluşumunu tetikleyen unsurlar azaltılacak.

AA18 Nisan 2025 Cuma 12:14 - Güncelleme:
Bakanlıktan müsilaj mücadelesine biyolojik destek: Denizler o canlılarla temizlenecek
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Marmara Denizi'nde yürütülen müsilaj seferberliği kapsamındaki çalışmalara bir yenisini daha ekledi.

Buna göre, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi işbirliğiyle "MAR-ÇAYIR" ve "MAR-PİNA" projeleri hayata geçirildi.

Proje kapsamında, Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi'ndeki 1300 kilometrelik kıyı şeridi sualtı tarama ve görsel sayım metotlarıyla tarandı.

Tarama yapılan alanda kıyı şeridinin yüzde 52'sinin deniz çayırlarıyla kaplı ve bir hektar alanda fotosentezle 4-20 litre arasında oksijen üretme potansiyeline sahip 4 farklı deniz çayırı türü tespit edildi.

Koruma altına alınan ve kıyı ekosisteminde sayılarının artırılması hedeflenen deniz çayırlarının ürettikleri oksijen sayesinde Marmara Denizi'nde müsilaj oluşumunun önüne geçilmesine yardımcı olması hedefleniyor.

Kıyı etkileşiminde doğal bariyer görevi üstlenen deniz çayırları erozyonu önleyici ve karbon yutağı olarak iklim değişikliğiyle mücadelede önemli rol oynuyor.

PİNA MİDYELERİ SAATTE 6 LİTRE DENİZ SUYUNU TEMİZLEYEBİLİYOR

Öte yandan "MAR-PİNA" projesi kapsamında ise Akdeniz'e özgü endemik pina midyesi üzerine odaklanıldı.

Çalışmalarla, saatte 6 litre deniz suyunu temizleyebilen ve doğal su arıtma cihazı işlevini gören pina midyelerinin dünyada hayatta kalan tek sağlıklı popülasyonunun Marmara Denizi'nde bulunduğu belirlendi.

Müsilajla mücadeleye doğrudan katkı sağlayan pina midyelerinin, çoğaltılmasıyla denizin doğal dengesini korumada önemli bir işlev üstleneceği değerlendiriliyor.

  • müsilaj
  • marmara denizi
  • pina midyesi
  • çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı

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