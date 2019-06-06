Bakanlıktan Pençe Harekatı paylaşımı Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekatı’nda 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirilerek, harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 43 oldu.