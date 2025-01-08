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Bakanlıktan ''pırlanta firması ile anlaşıldı'' iddiasına cevap

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, medyada yer alan 'Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bir pırlanta firması ile anlaşma yaptı' iddialarını yalanlayarak, 'Bahse konu firma ile Bakanlığımız arasında yapılan herhangi özel bir anlaşma kesinlikle söz konusu değildir.' ifadesi kullanıldı.

AA8 Ocak 2025 Çarşamba 14:14 - Güncelleme:
Bakanlıktan ''pırlanta firması ile anlaşıldı'' iddiasına cevap
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Bakanlıktan, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bir pırlanta firması ile anlaşma yaptı" iddialarına yönelik açıklama yapıldı.

Belirli dönemlerde kamu kurumlarına çeşitli firmalar tarafından farklı indirimlerin yer aldığı bilgilendirmeler gönderildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu indirim/promosyon teklifleri genel bir uygulama dahilinde personele bilgilendirme amacıyla gönderilir. Bahse konu firma ile Bakanlığımız arasında yapılan herhangi özel bir anlaşma kesinlikle söz konusu değildir."

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