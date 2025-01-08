Bakanlıktan ''pırlanta firması ile anlaşıldı'' iddiasına cevap

Bakanlıktan, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bir pırlanta firması ile anlaşma yaptı" iddialarına yönelik açıklama yapıldı.

Belirli dönemlerde kamu kurumlarına çeşitli firmalar tarafından farklı indirimlerin yer aldığı bilgilendirmeler gönderildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu indirim/promosyon teklifleri genel bir uygulama dahilinde personele bilgilendirme amacıyla gönderilir. Bahse konu firma ile Bakanlığımız arasında yapılan herhangi özel bir anlaşma kesinlikle söz konusu değildir."

