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Bakanlıktan ramazan ayında 155 bin aileye ziyaret

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ramazan ayı boyunca 81 ilde engelli, yaşlı, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinden yararlanan, sosyal yardım faydalanıcısı ve koruyucu ailelerden oluşan 155 bin ailenin ziyaret edildiğini bildirdi.

AA30 Mart 2025 Pazar 12:04 - Güncelleme:
Bakanlıktan ramazan ayında 155 bin aileye ziyaret
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakanlık, "Aile Yılı" kapsamında ailenin korunması ve aile bağlarının güçlendirilmesi amacıyla toplumun tüm kesimlerine yönelik çalışmalarına ramazan ayında da devam etti.

Bu kapsamda Bakanlığın il yöneticileri, 81 ilde ramazan ayı boyunca bulundukları il ve ilçelerdeki bakanlık hizmet modellerinden yararlanan ailelere yönelik ihtiyaçların yerinde tespit edilerek, destek mekanizmalarının güçlendirilmesi amacıyla engelli, yaşlı ve SED hizmetinden yararlanan, sosyal yardım faydalanıcısı ve koruyucu ailelerden oluşan 155 bin aileye ziyarette bulundu.

Toplanan geri bildirimlerle, bakanlığın hizmet politikalarına dayanak oluşturacak ve hizmetlerin daha etkin şekilde sunulmasına katkı sağlayacak ziyaretlerde yöneticiler, ailelerin beklentilerini ve önerilerini dinleyerek hizmetlerin daha kapsayıcı ve ihtiyaç odaklı hale getirilmesi için gerekli adımları değerlendirdi.

Yöneticiler, hizmet kalitesini ölçmek ve vatandaş beklentilerini daha iyi anlamak amacıyla gerçekleştirilen ziyaretlerde, ailelerin yanında olduklarını ve aldıkları hizmetlere dair geri bildirimlerinin kendileri için çok değerli olduğunu vurguladı.

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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