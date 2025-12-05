İSTANBUL 20°C / 11°C
Güncel

Bakanlıktan sağanak yağış uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat!

İçişleri Bakanlığı, Adana ve Mersin için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz.' ifadelerine yer verildi.

5 Aralık 2025 Cuma 16:33
Bakanlıktan sağanak yağış uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat!
İçişleri Bakanlığı, Adana ve Mersin için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Bakanlık, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere yer vererek, yarın öğle saatlerinden itibaren Adana'nın kuzey ve batısı ile Mersin'de kuvvetli ve yer yer gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi.

Yağışların 1500-1600 metre rakım üzeri yükseklerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağının tahmin edildiğinin belirtildiği açıklamada, ulaşımda aksama, sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde hortum riskine karşı dikkatli olunması istendi.

Popüler Haberler
