3 Ekim 2025 Cuma
  Bakanlıktan sağanak yağış uyarısı: Dikkatli ve tedbirli olun
Güncel

Bakanlıktan sağanak yağış uyarısı: Dikkatli ve tedbirli olun

İçişleri Bakanlığı, bir il için turuncu, 9 il için ise sarı kodlu sağanak uyarısı verildiğini duyurdu.

3 Ekim 2025 Cuma 14:16
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre, Muğla için turuncu kodlu, Antalya, Balıkesir, Denizli, İzmir, Aydın, Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ için ise sarı kodlu gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Turuncu ve sarı uyarı verilen illerin valiliklerine mesaj formu ve e-posta ile bilgilendirmenin yapıldığı belirtildi.

Turuncu uyarı verilen Muğla'da yaşayan vatandaşlara SMS yoluyla, meteorolojik hadiselere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde bilgilendirmenin yapıldığı ifade edildi. Muğla'ya, tedbir amacıyla Antalya'dan personel ve araç sevk edildiği bildirildi.

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve kıyı şeridinde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması ve yetkili mercilerin uyarılarını dikkate alması gerektiği kaydedildi.

