İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Kasım 2025 Cuma / 24 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,3359
  • EURO
    49,2996
  • ALTIN
    5514.59
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakanlıktan sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor
Güncel

Bakanlıktan sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor

İçişleri Bakanlığı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki bazı illerde etkili olması beklenen kuvvetli yağış sonucu meydana gelebilecek ulaşımda aksama, sel, su baskını, yükseklerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

AA14 Kasım 2025 Cuma 17:21 - Güncelleme:
Bakanlıktan sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor
ABONE OL

Bakanlık, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere yer vererek, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki bazı illerde etkili olması beklenen yağışa ilişkin uyarıda bulundu.

Bugün akşam saatlerinden sonra Malatya'da, gece saatlerinden sonra Elazığ'da, sabah saatlerinde Tunceli, Erzincan, Bingöl, Muş, Bitlis ve Erzurum'un güneyinde kuvvetli sağanak yağış beklendiği belirtildi.

Yarın Van'ın güneyi, Şırnak ve Hakkari'de kuvvetli sağanak, Adıyaman, Şanlıurfa'nın kuzey ve doğusu, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Mardin'de de yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olacağı ifade edildi.

Yağışın, 1700-1800 metre rakım üzeri yükseklikte kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı bilgisine yer verilen açıklamada, "Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yükseklerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

HİSAR-D RF'den hedefe tam isabet!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.