İSTANBUL 26°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ekim 2024 Salı / 5 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2846
  • EURO
    37,7145
  • ALTIN
    2911.92
  • BIST100
    9060.86
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakanlıktan sıkı takip! İki belediyeye kaçak döküm cezası
Güncel

Bakanlıktan sıkı takip! İki belediyeye kaçak döküm cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Yakacık Mahallesi'ne hafriyat ve çeşitli atıkları döktükleri belirlenen Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Yenimahalle Belediyesi'ne 1 milyon 299 bin 54'er TL idari ceza uyguladı.

8 Ekim 2024 Salı 12:44 - Güncelleme:
Bakanlıktan sıkı takip! İki belediyeye kaçak döküm cezası
ABONE OL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Yenimahalle'deki Yakacık Mahallesi'ndeki arazide denetim yaptı. Eski mobilya, yalıtım malzemesi ve belediye atıklarının bölgeye döküldüğü tespit edildi. Atıkları, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Yenimahalle Belediyesi'nin bıraktığı belirlendi. Hafriyat döküm alanı olmayan bölgenin düzenli depolama lisansı bulunmadığı, her iki belediyenin de kaçak döküm yaptığı tespit edildi.

İl Müdürlüğü ekipleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Yenimahalle Belediyesi'ne ilgili Çevre Kanunu'na göre 1 milyon 299 bin 54'er TL idari ceza uyguladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanlığımız Ankara İl Müdürlüğü'ne gelen ihbar üzerine yapılan incelemede; Yenimahalle Yakacık Mahallesi'ndeki bir araziye atık bırakıldığı tespit edilmiştir. Hafriyat döküm alanı olmayan ve düzenli depolama lisansı bulunmayan araziye Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Yenimahalle Belediyesi tarafından kaçak döküm yapıldığı belirlenmiştir. Kirliliğe neden olan Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Yenimahalle Belediyesine, Çevre Kanunu'na istinaden ayrı ayrı 1 milyon 299 bin 54 TL idari para cezası uygulanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Çevreyi kirleten belediyeye ceza

Cezaya bile aldırış etmediler

İstanbul'da dönüşüme çifte kolaylık
  • Çevre
  • Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
  • ceza

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.