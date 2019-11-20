Bakanlıktan son dakika siyanür kararı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 'Mevzuat değişikliğiyle piyasa ve internetten siyanür bileşiklerini içeren maddelerin satışına yasak getiriyoruz.'
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Mevzuat değişikliğiyle piyasa ve internetten siyanür bileşiklerini içeren maddelerin satışına yasak getiriyoruz."
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