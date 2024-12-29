İSTANBUL 8°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Aralık 2024 Pazar / 28 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,1761
  • EURO
    36,764
  • ALTIN
    2956.54
  • BIST100
    10025.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakanlıktan sosyal medyadan yardım çağrısında bulunan İ.F. ile ilgili açıklama
Güncel

Bakanlıktan sosyal medyadan yardım çağrısında bulunan İ.F. ile ilgili açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) cinsel saldırıya uğradığını, tutuklu yargılanan sanık yakınları tarafından tehditler aldığını belirterek sosyal medyadan yardım isteyen İ.F'ye hukuki destek sağlanacağını bildirdi.

AA29 Aralık 2024 Pazar 10:23 - Güncelleme:
Bakanlıktan sosyal medyadan yardım çağrısında bulunan İ.F. ile ilgili açıklama
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, KKTC'de geçen nisan ayında, cinsel saldırıya uğradığını, tutuklu yargılanan sanıkların yakınları tarafından kendisinin ve ailesinin tehditler aldığını, KKTC'de görülen duruşma öncesi Türkiye'de annesi üzerine kayıtlı otomobilin kundaklandığını belirterek, sosyal medyadan yardım çağrısında bulunan İ.F. ile Bakanlık ekiplerinin görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, İ.F. ve yakınlarının güvenliğinin sağlanması için "6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi için ilgili kurumlarla işbirliği ve koordinasyon sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Devam eden yargılama sürecinde İ.F'ye hukuki destek sağlanması ve adli yardım hizmetlerinden faydalanmasına yönelik çalışmalar planlanmıştır. Bakanlığımız ilgili birimlerince, süreç yakından takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
  • yardım
  • KKTC

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.